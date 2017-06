Formula 1, domenica 25 giugno 2017 il Gp di Azerbaijan. Dopo la gara tenutasi in Canada, domenica 25 giugno 2017 ci sarà il Gp di Azerbaijan, a Baku per l’ottavo gran premio del 2017. Vediamo nel dettaglio il programma delle prove e delle gare del prossimo fine settimana. Venerdì 23 giugno alle ore 11 ed alle 15 ci saranno le prove libere. Sabato 24 giugno ci sanno altre prove libere alle ore 12, mentre alle 15 si svolgeranno le qualifiche che saranno trasmesse in diretta su Sky Sport F1 HD, mentre sarà possibile vederla in differita su Raisport alle ore 22 e su Rai 2 alle ore 23.25. La gara si svolgerà domenica 25 giugno 2017 alle ore 15, e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport F1 HD, mentre sarà possibile vederla in differita su Rai 2 alle ore 21.10.

Formula1, la classifica aggiornata ad oggi.

In attesa della gara di domenica prossima, 25 giugno 2017, ricordiamo la classifica aggiornata. Vettel si conferma in vetta alla classifica piloti con 141 punti, mentre al secondo posto troviamo Hamilton con 129 punti. Seguono al terzo posto Bottas cn 93 punti, ed al quarto c’è Raikkonen con 73 punti. Alla quinta e alla sesta posizione ci sono i piloti della Red Bull Ricciardo con 67 punti e Verstappen con 45 punti. Settimo è Perez con 44 punti, mentre Ocon è ottavo con 27 punti. Al nono posto troviamo Carlos Sainz con 25 punti, ed al decimo posto c’è Massa con 20 punti.