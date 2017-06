Guida tv completa di domenica 18 giugno 2017: tutti i programmi televisivi in prime time di Rai, Mediaset e La7 e le ultime anticipazioni e news. Scopriamo in dettaglio i programmi che andranno in onda questa sera, 18 giugno 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7. Riflettori puntati sulla nostra nazionale di calcio under 21, che vedremo in campo su Rai 1 contro la Danimarca, nella fase finale dei campionati del mondo. Su Canale 5 – sempre in prima serata – c’è l’attesissima puntata de Il Segreto. Da non perdere, su La 7 il film sulla mafia Vi perdono ma inginocchiatevi. Vediamo in dettaglio la programmazione televisiva della serata insieme a qualche anticipazione.

La guida tv di questa sera domenica 18 giugno 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi tv di Rai 1, Rai 2 e Rai 3

Secondo le anticipazioni della Guida TV, su Rai 1 alle 20:30 va in onda la sfida calcistica – in diretta da Cracovia, in Polonia – tra le nazionali Under 21 di Italia e Danimarca, per la fase finale dei Campionati europei. Su Rai 2 alle 21:10 la serie NCIS unità anticrimine, mentre – in onda su Rai3 alle 21:10 – c’è il film commedia “Il nome di mio figlio”.

La guida tv di questa sera domenica 18 giugno 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1, La 7

Secondo le anticipazioni della Guida TV, alle 21:15 su Rete 4 ci sono Jack Lemmon e Glenn Ford con il film western Cow Boy. Su Canale 5 va in onda la puntata domenicale serale de Il Segreto, mentre su La 7 c’è un film sulla strage di Capaci “Vi perdono ma inginocchiatevi”, in cui si racconta la storia dei tre agenti di scorta di Giovanni Falcone uccisi il 23 maggio 1992 .