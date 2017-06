Il Segreto, Cherry Season, Beautiful, Una vita, Tempesta d’amore e Un posto al sole: tutte le news le trame e le anticipazioni delle puntate estive – «I cambi estivi nei palinsesti!» Continuando, cari soap opera fan, il nostro discorso sulle variazioni di palinsesto per quanto riguarda le nostre serie preferite, le anticipazioni e le news annunciano ancora che Il Segreto va in onda (sempre su Canale 5) secondo il nuovo orario estivo e cioè dalle 15:30 alle 17:00 fino al 15 luglio 2017. Per il seguito attendiamo ulteriori informazioni e anticipazioni da Mediaset.

Cherry Season, Beautiful, Il Segreto, Una Vita, Tempesta d’amore e Un posto al sole news trame e anticipazioni delle puntate estive – «Ferie d’agosto per UPAS, Cherry Season va a finire…»

Secondo le anticipazioni di Cherry Season, la seconda e ultima serie della soap opera turca, incentrata sull’amore tra Ayaz Dincer e Oyku Acar, ritornata su Canale 5 il 5 giugno 2017, andrà in onda per tutto il mese di luglio 2017 e fino alla pausa estiva di agosto, dalle 14:45 alle 15:30 circa. Un posto al sole, invece, va in onda dal lunedì al venerdì su Rai Tre dalle 20:35 alle 21:10 e questo orario sarà preservato anche in estate. Le story-line degli inquilini di Palazzo Palladini andranno in pausa da lunedì 14 agosto 2017 a venerdì 25 agosto 2017, per poi ritornare nelle nostre case, a partire da lunedì 28 agosto 201,7 con nuove imperdibili vicende. A modo suo in stand by – per il dispiacere dei fan – per tutta l’estate 2017, Tempesta d’Amore – Sturm der Liebe – non viene trasmesso di domenica.