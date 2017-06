Linea Verde Estate, anticipazioni di oggi domenica 18 giugno 2017. Prosegue il viaggio di Linea Verde lungo lo Stivale. Nella seconda puntata di Linea Verde Estate, in onda domenica 18 giugno alle 12.20 su Rai1, con Federica De Denaro e Federico Quaranta si percorrerà un particolare itinerario, dalla Feniglia a Pitigliano, attraverso le terre etrusche, per scoprire quanto dell’antico popolo è rimasto nelle abitudini alimentari e non solo. Federico Quaranta e Federica de Denaro nell’edizione estiva andranno in cerca dei tesori della campagna italiana tra storia, arte, gastronomia e innovazione, immersi nei più bei paesaggi agricoli dell’Italia.

Linea Verde Estate, anticipazioni di oggi domenica 18 giugno 2017.

In un antico forno, a Sorano, si racconterà l’antica ricetta del tipico “pane sciapo”, il pane senza sale che deve la sua origine proprio al popolo etrusco di 2500 anni fa, e si vedrà quanto fosse moderno il loro metodo di allevamento di suini e bovini. Un viaggio lungo le vie del cibo, tra natura e cultura, in un momento dell’agricoltura in cui dalla raccolta dei prodotti invernali si passa alla semina di quelli estivi. Linea Verde è un programma di Vincenzo Arnone, Carlo Cambi, Dario Di Gennaro, Lucia Gramazio, Alessandro Piccioli. Regia di Luciano Sabatini. Produttore esecutivo Federica Giancola. Linea Verde Estate andrà in onda come di consueto tutte le domeniche su Rai 1 a partire dalle 12.20.