Michelle Hunziker, Ambra Angiolini, Alice Sabatini, le ultime news gossip ad oggi 18 giugno 2017

Michelle Hunziker, le ultime news ad oggi. Bellissima ed in splendida forma si è mostrata in questi giorni la conduttrice Michelle Hunziker, che sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza a Varigotti insieme al marito Tomaso Trussardi e alle figlie Sole e Celeste. Ospiti speciali anche i due barboncini di famiglia. La showgirl è stata fotografata prima in giro per il paese con un miniabito rosso ed un cappello di paglia, insieme a Tomaso Trussardi ed alle figlie Sole e Celeste. In seguito è stata immortalata in una forma perfetta anche in spiaggia, con uno splendido bikini verde.

Alice Sabatini, le ultimissime news gossip ad oggi 18 giugno 2017.

L’ex Miss Italia Alice Sabatini ha rischiato grosso a causa di alcune diete sbagliate. Ha raccontato a ‘Diva e Donna‘ di aver perso gli 11 chili che aveva messo su dopo la vittoria nel concorsoi, ma è arrivata a mettere a rischio la propria salute. “Sono finita in ospedale a causa di diete sbagliate”, ha rivelato. Alice ha rischiato anche di dover finire sotto ai ferri a causa di un blocco intestinale causato dall’alimentazione fuori controllo. “Ho avuto uno sbalzo ormonale che mi ha ‘trasformata’ e poi sono entrata nel tunnel delle diete sbagliate: sono finita anche in ospedale, ho rischiato un’operazione per un blocco intestinale. Ma adesso, per fortuna, è tutto risolto. Ho anche ripreso a fare palestra e a giocare a basket”, ha spiegato. A spingerla vesto diete probabilmente estreme sono stati anche i commenti cattivi degli utenti sul social. “La scorsa estate ero in crisi, mi vedevo molto cambiata e non riuscivo a mettermi in costume. La gente poi è sempre pronta a puntare il dito: anche sui social… per fortuna Gabriele (Benetti, il fidanzato, ndr) mi ha aiutato tanto”, ha detto la Sabatini.

Ambra Angiolini, le ultime news gossip ad oggi 18 giugno 2017.

Ambra Angiolini, intervistata dal settimanale ‘Oggi’, stavolta non ha voluto dire niente sui suoi amori. “Io posso fare mille cose, ma mi chiedete sempre se sono fidanzata. Io però oggi so cosa non voglio più e da cosa non voglio essere consumata. Sono affari miei, non mi faccio più raccontare da quattro foto che escono su un giornale. Potete pensare quello che volete, ma quello che è, e con chi, lo so io”, ha rivelato. Poi al giornalista la Angiolini ha raccontato di aver smesso di contare sugli altri per poter essere felice e di aver imparato ad amarsi. “Ho imparato che devo essere la prima persona che si rivolge un sorriso al mattino. Ho sempre aspettato che la prima parola d’amore delle mie giornate arrivasse da fuori, ed è sbagliato. Ora lo faccio io e funziona. Sono più amorevole nei miei confronti, ho iniziato a pensare che posso meritare le cose belle che ho. Prima non era così: ho vissuto una vita col terrore che gli altri si accorgessero che non meritavo niente. Ora ho capito che invece sono molto meglio di quello che ho sempre pensato di me”, ha detto.

