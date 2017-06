MotoGp, il calendario e le gare di domenica 25 giugno 2017. Dopo il circuito di Barcellona, che ha visto trionfare Andrea Dovizioso, domenica prossima, 25 giugno 2017, il Motomondiale fa tappa in Olanda, sul circuito di Assen. Dovizioso spera di bissare il successo di domenica scorsa, mentre Valentino Rossi spera di guadagnare preziosi punti che gli permetterebbero di salire in classifica. Vediamo nel dettaglio il programma del prossimo fine settimana. Venerdì 23 giugno alle 9.55 si terranno le prime prove libere, mentre alle 14,05 ci saranno le seconde prove. Le terze e le quarte prove libere si svolgeranno sabato 24 giugno, rispettivamente alle 9.55 ed alle 13.30. Sempre sabato 24 giugno, alle ore 14.10 si procederà con le qualifiche, e domenica alle ore 13 inizierà la gara ufficiale, che verrà trasmessa sy Sky Sport MotoGP e Sky HD e su Canale 8.

MotoGp, la classifica aggiornata ad oggi.

In attesa della gara di domenica prossima, 25 giugno 2017, ricordiamo la classifica dei piloti ad oggi. Al primo posto troviamo la Yamaha di Maverick Vinales con 111 punti. Al secondo posto c’è Andrea Dovizioso della Ducati con 104 punti. Al terzo posto troviamo Marc Marquez della Honda con 88 punti. In quarta posizione Dani Pedrosa della Honda conquista 84 punti. Valentino Rossi della Yamaha è quinto con 83 punti. Al sesto posto c’è Johann Zarco della Yamaha con 75 punti. Jorge Lorenzo della Ducati è settimo con 59 punti. Ottavo posto per Jonas Folger della Yamaha con 51 punti. Al nono posto c’è Cal Crutchlow della Honda con 45 punti, ed infine il decimo posto è occupato da Danilo Petrucci della Ducati con 42 punti.