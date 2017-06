Nek: la bellissima dedica d'amore alla moglie Patrizia. Le news ad oggi 18 giugno 2017

Nek e Patrizia Vacondo, le ultime news ad oggi domenica 18 giugno 2017. Il legame e l’amore tra Nek e la moglie Patrizia Vacondio è sempre molto solido. In occasione del compleanno di lei, il cantante ha voluto farle una dedica sul social. Postando su Instagram uno scatto che ritrae la coppia in spiaggia al tramonto, con il mare sullo sfondo, il cantante ha scritto un dolce messaggio d’amore per la moglie: “‘Tutto passa….solo il tuo amore resta’. Ho adattato questa frase perché è proprio la verità. Senza le tue attenzioni senza il tuo amore incondizionato senza la tua mitezza e i tuoi sorrisi io non sarei proprio niente. Buon compleanno amore”.

Nek: la bellissima dedica d’amore su Instagram alla moglie Patrizia.

Nek in passato ha ammesso di aver tradito la sua metà, ma di essersene poi pentito, e di aver infine ottenuto il suo perdono. A Vanity Fair aveva rivelato: “Faccio un mestiere che induce in tentazione. Una volta in Messico ero in hotel: sento bussare alla porta, pensavo fosse il servizio in camera, invece era una ragazza nuda. Sono diventato rosso, non sapevo come gestire la cosa. (…) Ho chiamato il mio assistente e insieme l’abbiamo accompagnata fuori”.”[Le fan mi approcciano] con foto esplicite. E messaggi tipo: ‘Sono la tua lei'”, aveva poi aggiunto nell’intervista rilasciata al magazine patinato.