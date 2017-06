Papa Francesco, l'Angelus di oggi, domenica 18 giugno 2017, in Piazza San Pietro

Papa Francesco, l’Angelus di domenica 18 giugno 2017. Papa Francesco a breve celebrerà l’Angelus di oggi, domenica 18 giugno 2017, in un Piazza San Pietro gremita di fedeli in occasione della liturgia della domenica. Ieri, intanto, il Papa ha incontrato in Vaticano la cancelliera tedesca Angela Merkel, con cui ha dialogato per circa 40 minuti. La cancelliera ha portato dei doni al Papa: un dolce argentino, ed una collezione di cd di musica classica. Il Papa ha offerto alla Merkel i tre documenti del suo Magistero tradotti in tedesco, e cioè la Evangelii gaudium, la Laudato sii e l’Amoris laetitia. Il Papa e la cancelliera si sono trovati in perfetta sintonia su diversi temi, quali il prossimo G20, l’Africa e l’impegno dell’Europa ed il Trattato di Parigi, sottolineando il grande rimpianto per la decisione di Trump di portare gli Stati Uniti fuori da Cop 21.

Papa Francesco, l’Angelus di domenica scorsa, 11 giugno 2017.

In attesa dell’Angelus di oggi, domenica 18 giugno 2017, ricordiamo le parole del Papa di domenica scorsa, giorno in cui si è celebrata la festa della Santissima Trinità. La lettura del giorno ci ha spiegato l’origine delle parole di benedizione “La grazia del Signore Gesù Cristo, l’amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi”. Queste sono le parole che San Paolo ha rivolto alla comunità di Corinto. San Paolo, fatta esperienza dell’amore di Dio, ha esortato i cristiano ad essere gioiosi, a farsi coraggio a vicenda, a vivere in pace. È solo attraverso l’esperienza della misericordia di Dio che la comunità cristiana può diventare un riflesso della comunione della Trinità.