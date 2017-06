Stefano Accorsi e Bianca Vitali, ultime news gossip ad oggi 18 giugno 2017

Stefano Accorsi e Bianca Vitali, ultime news gossip. Stefano Accorsi racconta la nuova paternità del piccolo Lorenzo. L’arrivo di un figlio sconvolge sempre un po’ gli equilibri. Lo sa bene Accorsi, che lo scorso aprile è diventato papà del piccolo Lorenzo, avuto insieme alla moglie Bianca Vitali. Su Instagram l’attore ha voluto strappare un sorriso ai suoi follower condividendo una foto che lo ritrae mentre dorme sul letto accanto al neonato.”Ci penso io a farlo dormire…”, scrive Stefano accompagnando lo scatto. Evidentemente, però, Accorsi si è addormentato prima del figlio.

Recentemente Accorsi aveva raccontato a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ le emozioni di questo periodo. “Sto vivendo un momento intenso, bellissimo e vorrei avere più tempo per godermelo. Quando ti nasce un figlio senti una fortissima proiezione nel futuro”, aveva detto. Al settimanale ‘Vanity Fair‘, invece, raccontato l’emozione per la nascita del figlio. “Una grande emozione. Non ci si abitua mai. Qualcuno mi diceva: ‘Coraggioso, che ti rimetti in ballo’, ma io non avevo questa percezione, forse perché non ho ricordi traumatici dei miei figli da piccoli”, aveva raccontato al magazine.