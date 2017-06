Tagli di capelli medi e bob per l’estate 2017. La donna che vuole seguire le ultime tendenze di tagli di capelli per l’estate 2017 può optare per un taglio di capelli medio. Le lunghezze medie sono molto femminili, chic, sbarazzine, e vanno dai caschetti, pari, tradizionali, ai bob in tutte le versioni, long bob, wob, ob shg, pob, bob con frange e scalature. In fatto di styling i tagli di capelli medi verranno sfoggiati con acconciatura liscissima, ma saranno preferiti in vista della nuova stagione in versione volumizzata e mossa.

Tagli di capelli corti per l’estate 2017: pixie cut che passione!

Gettonatissimi dalle bellissime dello spettacolo, i tagli di capelli corti, che soddisfano la voglia cambiamento delle donne. Spesso le attrici giovani e bellissime di Hollywood hanno optato per tagli corti alla maschietta grazie ai quali non hanno perso un briciolo del loro fascino. Tra le bionde estimatrici del taglio di capelli pixie la più pagata del cinema Jennifer Lawrence, Kaley Cuoco e di recente la bellissima Michelle Williams, che sfoggia il suo pixie cortissimo, colore biondo platino nella campagna pubblicitaria di Luis Vuitton, dove appare eterea testimonial delle magnifiche borse del marchio.

Tagli capelli estate 2017: gli styling di tendenza per la nuova stagione.

I tagli di capelli corti, giovanili e freschi, saranno sfilati, mossi e con la frangia. I tagli cortissimi saranno quasi rasati alla base della nuca e si allungheranno sul davanti in frange o ciuffi laterali più lunghi, mentre il bob verrà sfoggiato con styling mosso, effetto wavy, come il caschetto mosso di Gigi Hadid, e quello di Uma Thurman.

Tagli capelli cortissimi e medie lunghezze: la gallery con i must have dell'estate 2017! 1 su 40