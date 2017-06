Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news dal mondo delle carceri al 20 giugno 2017. Si è conclusa l’avventura in Calabria della Carovana per la Giustizia, inziativa promossa dal Partito Radicale e dalla sua leader Rita Bernardini. Dopo la chiusura dell’evento, avvenuta sabato 17 giugno 2017, c’è stata una conferenza stampa in cui si è fatto un bilancio dell’iniziativa. Durante la Carovana sono state raccolte 2500 firme per la proposta di legge per la separazione delle carriere tra pm e giudici e 36 iscrizioni al Partito Radicale. Durante la conferenza, Rita Bernardini ha dichiarato di voler continuare lo sciopero della fame: “Proseguo lo sciopero della fame iniziato 24 giorni fa per scandire i tempi del governo sull’attuazione del ddl penale. Ritengo sia un atto di responsabilità vigilare sui tempi dei decreti delegati che, anche se emanati domani, devono passare al vaglio delle commissioni competenti di Camera e Senato, dopodiché occorrerà attendere la risposta del Governo, la quale sarà poi nuovamente esaminata dalle stesse commissioni”.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news ad oggi 20 giugno 2017: i commenti sulla Carovana della Giustizia.

A parlare dell’importanza dell’iniziativa della Carovana della Giustizia è il segretario dell’associazione Nessuno tocchi Caino: “La Carovana per la Giustizia ha tutti i connotati del Partito Radicale: quello nonviolento per lo sciopero di Rita Bernardini e quello transpartito perché si sono iscritti e hanno firmato cittadini di diversi schieramenti politici, come l’onorevole del PD Enza Bruno Bossio. Entro il 31 dicembre dobbiamo raggiungere i 3000 iscritti, in media 10 iscrizioni al giorno. Non ci arrendiamo e chiediamo a tutti quelli che hanno creduto e vogliono continuare a credere nelle lotte di Marco Pannella di aiutarci a raccogliere le iscrizioni”