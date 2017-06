Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news dal mondo del carcere al 19 giugno 2017. Prosegue la Carovana della giustizia organizzata dal Partito Radicale, giunta al suo termine per quanto riguarda l’esperienza calabrese. La Carovana è in Calabria dal 9 giugno, e si è fermata a Scalea per la sua ottava tappa. Presente nella cittadina calabrese è stata anche Rita Bernardini, che da oltre venti giorni prosegue lo sciopero della fame. L’ex deputata ha ricordato gli scopi della Carovana della giustizia, tra i quali ci sono la richiesta di un’amnistia e la raccolta di firme utili alla sopravvivenza del Partito Radicale. La Bernardini ha ricordato che anche Papa Francesco ha chiesto un’amnistia, ha condannato l’ergastolo ostativo e il “carcere duro” del 41 bis. La Carovana si è poi fermata sabato 17 giugno a Cosenza per la sua ultima tappa.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 19 giugno 2017: Orlando presente ad un dibattito sulle carceri a Napoli.

Giovedì 22 giugno 2017 il Ministro della Giustizia Andrea Orlando presenterà all’Istituto di Cultura meridionale “E adesso la palla passa a me. Malavita, solitudine e riscatto nel carcere”, il libro di Antonio Mattone con la prefazione del ministro Orlando e la presentazione del direttore de Il Mattino Alessandro Barbano. Il libro parla del mondo delle carceri e si focalizza sulla possibilità di riscatto. Nella presentazione, Barbano ha scritto: “Questo libro toglie il velo di una comoda cecità e mostra la condizione di uomini come noi, che vivono insieme, diversamente da noi, la vita e la morte. La vita che è sopravvivenza, desiderio, sogno, illusione”.