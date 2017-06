Anticipazioni Tempesta d’Amore le tram delle puntate di lunedì 19, martedì 20 e mercoledì 21 giugno 2017 – «Tina non può mentire»- Tina non se la sente di deludere Oskar e temporeggia nel rivelargli che il bambino che aspetta è di David. Secondo quanto raccontano le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, la Kessler vorrebbe metter su famiglia con il ragazzo con cui ha deciso di rifarsi una vita, ma le fa specie il fatto che non può mentire né a se stessa né al giovane birraio, dal momento che una vera unione non può fondarsi sulle bugie. E così gli rivela che il bambino che aspetta è di David!

Anticipazioni Tempesta d’Amore le tram delle puntate di lunedì 19, martedì 20 e mercoledì 21 giugno 2017 – «Proposta prematura»

Le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore rivelano che Clara non vuole sposare William perché è ancora totalmente presa da Adrian! Così dice all’altro dei due fratelli Lechner che trova la sua proposta molto prematura. Poi, dopo aver capito di averlo profondamente ferito, organizza una serata speciale per lui. Intanto Desirée scopre che Clara ha scelto di non sposare ancora William e quando incontra quest’ultimo, inizia a punzecchiarlo. Insinua che egli è diventato la ruota di scorta della Morgenstern! Lui non ci sta neanche un po’, e allora non gliele manda a dire…