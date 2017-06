Anticipazioni Un posto al sole le trame delle puntate di lunedì 19, martedì 20 e mercoledì 21 giugno 2017 – «Ferri fa finta di niente, ma…» – Secondo le anticipazioni di UPAS Marina sta male dopo essersi separata da Matteo e Roberto non tarda a scoprire l’origine del suo malessere. Ferri fa finta di niente per non destare sospetti nella moglie. Ma invece è verde dalla gelosia e il suo unico desiderio è quello di vendicarsi di Matteo. Niko e Ugo riescono ad ottenere la scarcerazione di Denis! Michele e Silvia discutono analizzano il ruolo dei social network nel loro lavoro di scrittori.

Le anticipazioni di UPAS mostrano che, appena uscito dal carcere, Denis si imbatte in una persona che non stava aspettando altro che il suo ritorno in città. Roberto, dopo aver sorpreso Marina in compagnia di Matteo, si ripromette di far luce sui continui tradimenti della moglie. E decide di affidarsi ad una persona che conosce benissimo: Serra. Dopo un acceso battibecco sul rapporto tra autore e lettori, Michele e Silvia raggiungono un accordo.