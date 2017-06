Esame di maturità 2017: tutte le news e le date delle prove.

Esami di maturità 2017, le news sulla prima e sulla seconda prova. I tanto attesi e temuti esami di maturità 2017 sono alle porte. Mercoledì 21 giugno, infatti, inizierà questa nuova avventura per gli studenti, che saranno così proiettati nel mondo del’università o del lavoro. Mercoledì 21 giugno oltre mezzo milione di studenti saranno chiamati ad affrontare la prima prova, che consisterà in un elaborato in lingua italiana. Le tracce tra cui poter scegliere saranno quattro: l’analisi di un testo, un saggio breve, un tema storico ed un tema su un argomento di attualità. Le tracce saranno uguali in tutti gli istituti, in quanto sono stabilite dal Miur. Giovedì 22 giugno, invece, ci sarà la seconda prova, che verterà su materie diverse a seconda dell’indirizzo di studio. Gli studenti del liceo classico dovranno tradurre una versione di latino, gli studenti dello scientifico affronteranno la prova di matematica, e così via. Anche per la seconda prova, le tracce sono stabilite dal Miur.

Esami di maturità 2017, le news sulla terza prova e sugli orali.

La terza prova dell’esame di maturità si svolgerà lunedì 26 giugno 2017, e le domande saranno scelte dalla commissione esaminatrice delle diversi classi. Le prove orali, infine, dovrebbero iniziare intorno al 30 giugno.