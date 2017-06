George e Amal Clooney, le ultime news gossip ad oggi 19 giugno 2017!

George e Amal Clooney, le ultime news. Secondo il magazine Life & Style, a scegliere come chiamare i gemelli, è stato proprio papà George. Pare che, Alexander sia un omaggio ad Alessandro Magno, mentre Ella, invece, sarebbe stato scelto da Clooney in onore di Ella Fitzgerald, che fu amica della zia Rosemary. Due bellissimi nomi per i gemellini della coppia formata da George e Amal Clooney, al centro dell’attenzione mediatica delle ultime settimane.

George e Amal Clooney, arrivano i consigli di Mariah Carey.

I consigli per i neogenitori arrivano dalla cantante Mariah Carey ha ammesso che crescere due gemelli è un lavoro davvero duro. La bella Mariah si sente fortunata ad avere persone che l’aiutano nella gestione di Moroccan e Monroe, i due bambini avuti insieme all’ex marito Nick Cannon che ormai hanno sei anni. Quando le è stato chiesto se avesse qualche consiglio da dare a George e Amal Clooney, che sono appena diventati genitori dei gemelli Alexander ed Ella, ha detto: “Beh… i gemelli sono certamente un lavoro piuttosto duro. Sono davvero fortunata ad avere delle persone che mi aiutano perché gestire due bambini della stessa età da sola sarebbe davvero difficile”.

La cantante ha poi rivelato che la cosa più difficile è quando i suoi piccoli la pregano di non andare a lavoro e di restare invece a casa con lei. Parlando con il conduttore Mark Wright di ‘Extra’ ha detto: “A volte quando vado a lavoro, loro mi dicono, ‘Non vogliamo che te ne vai! Resta a casa con noi! Non andare a lavorare!’. A quel punto mi sento in colpa, ma poi passa. Loro si abituano e poi quando stiamo insieme diventa una cosa più speciale”.