Guida tv completa di lunedì 19 giugno 2017: tutti i programmi televisivi in prime time di Rai, Mediaset e La7 e le ultime anticipazioni e news. Scopriamo in dettaglio i programmi che andranno in onda questa sera, 18 giugno 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7. Riflettori puntati su Robert Redfod, che su Rai 1 ci porta a spasso nel bosco alle 21:25. Su Canale 5 – sempre in prima serata – c’è l’attesissimo ritorno di Gerry Scotti alla conduzione di caduta libera, mentre su La 7 con la replica dello Speciale Piazza Pulita si torna sugli annosi problemi della Capitale. Vediamo in dettaglio la programmazione televisiva della serata insieme a qualche anticipazione.

La guida tv di questa sera lunedì 19 giugno 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi tv di Rai 1, Rai 2 e Rai 3

Secondo le anticipazioni della Guida TV, su Rai 1 alle 20:30 va in onda il film di Ken Kwapis del 2015, con Robert Redford, Nick Nolte, Nick Offerman. Prodotto in Usa. Durata: 98 minuti. Trama: Dopo esser ritornato con la famiglia negli Stati Uniti dopo anni trascorsi all’estero, l’acclamato scrittore di viaggi Bill Bryson decide con grande disappunto della moglie di esplorare il proprio Paese. Si tratta di una 1^ tv! Su Rai 2 alle 21:10 la serie Non Uccidere, mentre – in onda su Rai3 alle 21:20 – c’è il film commedia “I sogni segreti di Walter Mitty” (Ben Stiller, USA2013).

La guida tv di questa sera domenica 18 giugno 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1, La 7

Secondo le anticipazioni della Guida TV, alle 21:15 su Rete 4 ultimo appuntamento della stagione con Quinta Colonna, il talk show curato e condotto da Paolo Del Debbio. Su Canale 5 Gerry Scotti torna con il secondo appuntamento speciale, in prima serata, di Caduta libera!. Lo speciale vedrà giocare i campioni delle varie puntate speciali in onda la domenica sera, tra le quali: le mamme, i barzellettieri, i sosia, le Miss e i personaggi vip. Su Italia 1 abbiamo la prima visione tv di Chicago P. D., degli episodi 3×1, 3×2 e 3×3, mentre su La 7 viene riproposto Speciale PiazzaPulita – Capitale Infetta – Replica: Sprechi. Furti. Inciviltà. Per salvare l’Italia, prima, si deve salvare Roma. Questo l’argomento dello speciale PiazzaPulita a cura di Corrado Formigli.