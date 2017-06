Max Biaggi e Bianca Aztei, le ultime news gossip ad oggi. Max Biaggi, dopo il brutto incidente di una decina di giorni fa, continua ad essere ricoverato all’ospedale San Camillo di Roma. Il pilota di MotoGP dopo la brutta caduta in pista a Latina e la corsa in eliambulanza verso la Capitale si sta lentamente riprendendo, anche se le sue condizioni restano molto delicate. Le costole rotte sono 11 e non 9 come si pensava inizialmente. A parlare adesso è il padre di Max, che ha lanciato un messaggio diretto ai colleghi del figlio. Nessun pilota è infatti arrivato nel nosocomio per vedere quali sono le condizioni di Biaggi e portargli un saluto. “Qui in ospedale non ne ho visti, però è molto probabile che alcuni abbiano mandato messaggi direttamente a Max”, ha detto l’uomo.

Max Biaggi e Bianca Aztei, le ultime news gossip ad oggi 19 giugno 2017.

Il padre di Biaggi si è soffermato sul rapporto di Max con la cantante Bianca Atzei, la compagna del figlio, che subito dopo l’incidente si è precipitata da lui e da quel momento non l’ha lasciato praticamente mai solo, grazie anche ad un permesso speciale dei sanitari. “Mio figlio la vuole sempre con sé. La Direzione sanitaria le ha concesso un permesso speciale che le consente di stargli sempre vicino. Praticamente da quel drammatico giorno vive al San Camillo e con me è sempre molto gentile”, ha detto.

Max Biaggi e Bianca Aztei, le ultime news gossip ad oggi 19 giugno 2017 1 su 6