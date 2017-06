Non uccidere, anticipazioni di stasera lunedì 19 giugno 2017 su Rai2. Stasera, lunedì 19 giugno alle 21.15 su Rai2, andrà in onda il terzo appuntamento con la seconda stagione della serie “Non uccidere” interpretata da Miriam Leone. Mentre Valeria Ferro, l’ispettore della squadra omicidi della Mobile di Torino, indaga sulla morte di Lavinia Oliveira, una ragazza deceduta durante un complicato gioco erotico, in commissariato viene denunciata la scomparsa di un uomo. Si tratterebbe proprio dell’amante della giovane rinvenuta cadavere, l’uomo che avrebbe assistito alla sua morte.

Tutto però si complica quando viene ritrovato un altro cadavere. Valeria comprende immediatamente che la verità è più complessa di quanto sembri. Intanto Lombardi, convinto che Menduni stia coprendo qualcuno, cerca di coinvolgere Viola Menduni nel suo tentativo di far luce sulla verità. Andrea scopre che Valeria non ha ancora interrotto gli psicofarmaci e la affronta.