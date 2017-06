Tagli capelli corti e lunghi estate 2017: la gallery con i trend più glam per la nuova stagione

Tagli capelli: i trend più glam per la nuova stagione. Tagli cortissimi, lunghi con onde e styling con chignon e trecce impazzano tra le dive. I tagli di capelli corti saranno uno dei trend dell’estate 2017 e saranno valorizzati da frange corte o lunghe, ciuffi, scalature e sfilzature. Molto graziosi e di gran moda sono i tagli di capelli corti e medi asimmetrici, che prevedono ciuffi lunghi solo da un lato.

Tagli capelli cortissimi: le proposte per un’estate all’insegna del brio!

Tra i tagli di capelli di tendenza per l’estate 2017 spopolano i tagli cortissimi, i tagli rasati, che creano un look brioso ed assolutamente originale, come quello che sta sfoggiando negli ultimi mesi la cantante Katy Perry. I tagli di capelli cortissimi richiamano uno stile più maschile, ma sono anche decisamente femminili e regalano un aspetto frizzante e sbarazzino.

Tagli di capelli lunghi estate 2017: i trend più glam per la nuova stagione.

Anche i tagli per i capelli lunghi del 2017 saranno gettonatissimi per l’estate 2017, Tante bellissime dello spettacolo non rinunciano al lungo, come la bella Nicole Kidman, che rimane fedele al suo taglio lungo, cui dona volume con leggere scalature, ed al suo colore di capelli biondo. Tra i trend capelli per l’estate 2017 ci saranno gli styling mossi e l’effetto wild. Le chiome saranno dinamiche e si sposeranno alla perfezione con il tanto agognato wild look.

Tagli capelli: i trend e gli styling più glam per la nuova stagione.

L’effetto capelli asciugati al vento sarà ancora molto in voga per la nuova stagione. Per tutte le donne che non godono dei capelli mossi di natura, sarà molto semplice ricreare questo effetto, sia utilizzando i prodotti adatti, oppure magari aiutandosi con trecce e torcioni da sciogliere per ricreare l’effetto mosso. Molto gettonati come sempre in estate gli styling raccolti, con chignon e code alte, e con trecce di tutte le dimensioni. Anche la bellissima Alice Campello ha scelto per le nozze che si sono celebrate due giorni fa un’acconciatura raccolta, pettinata lateralmente con styling mosso con onde morbide.

