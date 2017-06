Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le ultime news dal mondo del carcere al 20 giugno 2017. Si è conclusa sabato 17 giugno con un buon successo l’esperienza calabrese della Carovana della Giustizia promossa dal partito Radicale, ed ieri la Carovana si è spostata a Roma, presso la sede del Partito Radicale, dove si è tenuto un bilancio di quest’iniziativa. Intanto si segnalano tante iniziative nel mondo delle carceri.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 20 giugno 2017: evento sportivo a Como.

Oggi segnaliamo un’iniziativa tenutasi nel carcere di Como, che dimostra come lo sport abbia un ruolo fondamentale nella vita di tutti, anche in quella dei detenuti. I carcerati sono stati impegnati in un quadrangolare contro le squadre della polizia penitenziaria, degli avvocati e contro ad una delegazione di consiglieri regionali. I tempi di gioco sono stati di venti minuti l’uno e successivamente si sono svolte partite finali per decidere le quattro posizioni. I detenuti si sono comportati in maniera molto sportiva: sono stati corretti e hanno sostenuto una buona partita. A questa speciale giornata di sport hanno partecipato anche Katia Arrighi, delegata Coni Como, Paola Pietrobelli del Coni Lombardia e Michela Macalli, responsabile sviluppo calcio femminile della Figc.