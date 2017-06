Anticipazioni Beautiful, tutte le trame delle puntate di martedì 20, mercoledì 21 e giovedì 22 giugno 2017 – «”Rendigli l’anello, Brooke!“» – Le anticipazioni di Beautiful ci mostrano Ridge (Thorsten Kaye) sulla spiaggia, chiedere a Brooke (Katherine Kelly Lang) di restituire l’anello a Bill (Don Diamont) e tornare con lui. In ufficio e incontra R.J. (Anthony Turpel), ansioso di sapere come siano andate le cose. Alla Spencer, intanto, Bill gongola per il suo imminente matrimonio, ma Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) lo mette in guardia, invitandolo a non prendere sottogamba il legame fra Brooke e suo padre.

Anticipazioni Beautiful, tutte le trame delle puntate di martedì 20, mercoledì 21 e giovedì 22 giugno 2017 – «La Logan tergiversa»

Secondo le anticipazioni di Beautiful, quando Brooke rientra in ufficio, e Dollar Bill le chiede se è tutto risolto con Ridge, la Logan tergiversa ed egli le domanda se voglia ancora sposarlo. Alla Forrester, Nicole (Reign Edwards) e Maya (Karla Mosley) parlano di Zende (Rome Flynn). Nicole, nonostante lo ami ancora, non riesce a perdonarlo. Sasha (Felisha Cooper) tenta di convincere Zende a trovarsi un’altra donna, una donna che lo capisca. E il cui nome inizi con la S…