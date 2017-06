Anticipazioni Tempesta d’Amore, tutte le trame delle puntate di martedì 20, mercoledì 21 e giovedì 22 giugno 2017 – «Werner e André l’un contro l’altro armati!» – Le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, ci mostrano come Natascha e Nils trascorrano parecchio tempo insieme a giocare a carte e siano sempre più complici, affini ed affiatati. Nel frattempo le relazioni tra Werner e André si fanno sempre più ostili e Melli cerca di sedare – senza riuscirci – i continui litigi che si verificano tra i due in merito alle sorti della Burger Brau.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, tutte le trame delle puntate del 20, 21 e 22 giugno 2017 – «Natascha e Nils ci ricascano!»

Secondo le anticipazioni di Tempesta d’Amore, succede anche che Friedrich lanci una sfida alla Morgenstern Senior: batterlo a golf! Intanto Nils e Natascha fanno ancora all’amore! Quando il bel Heinemann incontra David, gli confida di provare dei sentimenti veri e sinceri per la moglie di Michael e di essere certo di non amare più Charlotte. Oskar fa veramente fatica ad accettare l’idea che Tina e David siano stati a letto insieme e che la Kessler sia in attesa del figlio del suo “nemico”. Ne verrà a capo?