Anticipazioni Un posto al sole, tutte le trame delle puntate di martedì 20, mercoledì 21 e giovedì 22 giugno 2017 – «Novità da Franco Boschi!» – Le anticipazioni di Un posto al sole ci mostrano come Claudio sia sempre più invaghito di Serena e vorrebbe confidarglielo! Denis riflette sulla proposta che gli hanno fatto alcuni membri legati alla criminalità organizzata: lasciare per sempre Napoli con dei documenti falsi in cambio del suo silenzio. Franco svela ad Angela una bellissima novità riguardante il suo lavoro.

Anticipazioni Un posto al sole, tutte le trame delle puntate di martedì 20, mercoledì 21 e giovedì 22 giugno 2017 – «L’indecisione di Denis»

Secondo le anticipazioni di UPAS Serena conosce la mamma di Claudio, e resta sorpresa quando la donna le rivela che ha già sentito parlare di lei. Il fidanzato di Sandro, in realtà, fa sempre più fatica a nascondere i sentimenti di amore sincero che prova per la Cirillo e vorrebbe condividere con lei ciò che gli sta accadendo dentro. Franco inizia a lavorare come garagista per far fronte alle difficoltà economiche della sua famiglia. Denis si sente molto indeciso e combattuto: sta vivendo un momento di grande sconforto.