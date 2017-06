Belen Rodriguez e Stefano De Martino, le ultime news gossip al 20 giugno 2017

Belen Rodrigues e Stefano De Martino, insieme a Ibiza. Belen Rodriguez, conclusa l’esperienza a Selfie – Le cose cambiano, è volata ad Ibiza per godersi un po’ di mare con il figlio Santiago. Ad Ibiza, da come si vede da alcune foto postate sui social, c’è anche Stefano De Martino, che sicuramente trascorrerà qualche giorno con il figlio. Chi pensa che l’isola sia già affollata così s sbaglia: ad Ibiza, da come vediamo su Instagram, è giunta anche Elena D’amario, la ballerina di cui più volte si è vociferato circa una possibile relazione con Stefano De Martino.

Belen Rodrigues e Stefano De Martino, a Ibiza c’è anche Elena D’Amario.

Elena D’Amario ha più volte ribadito, parlanto di Stefano De Martino, che tra lei ed il ballerino c’è un bellissimo rapporto ed un profondo feeling che, però, non va oltre l’amicizia. Non è la prima volta, però, che i due ballerini si trovano insieme negli stessi luoghi. Pura coincidenza o c’è qualcosa di sotto?