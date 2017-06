Calciomercato Juventus e Inter: le ultime news ad oggi 20 giugno 2017

Calciomercato Juventus, Inter: le utime news ad oggi 20 giugno 2017. Con l’insediamento ufficiale di Spalletti, l’Inter si prepara a muoversi con passi concreti sul calciomercato. Il primo acquisto dovrebbe essere Borja Valero. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport‘, tra l’Inter e il giocatore esiste già un’intesa. Il secondo è quello rappresentato da Milan Skriniar, difensore centrale della Sampdoria. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport‘, spunta anche la nuova idea che porta al Papu Gomez, ma ancora non esiste nessuna trattativa.

Calciomercato Juventus, ultime news ad oggi 20 giugno 2017.

Dani Alves lascerà la Juventus. Le parti lavorano alla risoluzione del contratto, ed il brasiliano è pronto a ritrovare Guardiola al Manchester City. La Juve prima multerà Alves, poi gli concederà di volare in Inghilterra dove lo attendono il suo ex tecnico al Barcellona ed un contratto biennale da 5 milioni. Come riporta il sito Calciomercato.com la Juventus ha già fatto i suoi passi per Douglas Costa, adesso dovrà essere il Bayern Monaco a comunicare la cedibilità del brasiliano per avviare una trattativa da 50 milioni di valutazione. Al Manchester United è stato chiesto Matteo Darmian, in lizza anche Bellerin , terzino destro spagnolo dell’Arsenal che piace anche al Barcellona.