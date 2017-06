Esame di avvocato 2016, pubblicati i risultati degli scritti a Brescia, Palermo, Firenze, Roma

Esame di avvocato 2016, i risultati degli scritti a Brescia. In questi giorni i candidati che hanno sostenuto l’esame di avvocato nella sessione di dicembre 2016 stanno ricevendo gli esiti delle prove scritte. Sono 394 i candidati che hanno superato le prove scritte presso la Corte di Appello di Brescia, in base a quanto diffuso dall’Ufficio Esame Avvocati della Corte di Appello di Brescia. Hanno affrontato le prove scritte 604 candidati, i cui elaborati, in base all’abbinamento delle sedi, sono stati corretti dalla Corte di Appello di Ancona. La percentuale dei candidati ammessi all’orale è del 65,23%.

Esame di avvocato 2016, i risultati degli scritti a Palermo.

Diffusi gli esiti degli scritti anche a Palermo, dove sono 671 i candidati che hanno superato le prove scritte della sessione 2016 dell’esame di avvocato presso la Corte di Appello di Palermo. E’ quanto si apprende dal sito della Corte di Appello di Palermo. In base all’abbinamento delle sedi, gli elaborati dei candidati sono stati corretti dalla Corte di Appello di Firenze.

Esame di avvocato 2016, i risultati degli scritti a Firenze e Roma.

Sono 764 i candidati che hanno superato le prove scritte della sessione 2016 dell’esame di avvocato presso la Corte di Appello di Firenze, secondo quanto si apprende dalla Segreteria dell’Ufficio Esame Avvocati della Corte di Appello di Firenze. Hanno sostenuto le prove scritte 1220 candidati, con una percentuale di ammessi pari al 62,62%. In base all’abbinamento delle sedi, gli elaborati dei candidati sono stati corretti dalla Corte di Appello di Palermo. Ricordiamo, come vi avevamo anticipato ieri che a Roma i candidati che hanno superato le prove scritte sono il 40%: su 2983 aspiranti avvocati che hanno sostenuto le prove scritte, infatti, sono stati ammessi all’orale 1190 candidati.