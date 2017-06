Esame di maturità 2017, prima prova domani: impazza il tototema delle tracce d'esame!

Esami di maturità 2017, prima prova domani. Domani partiranno gli esami di maturità 2017, a cui sono chiamati oltre mezzo milione di studenti. La prima prova degli esami di Stato, lo scritto d’italiano, si svolgerà domani mercoledì 21 giugno 2017. Si dovrà scegliere tra le diverse tipologie A – analisi del testo; B – saggio breve/articolo di giornale; C – tema storico; D – tema di attualità. I maturandi avranno 6 ore dal momento della consegna delle tracce per svolgere il testo, con un tempo minimo di 3 ore dall’inizio della prova. Come ogni sempre online impazza il ‘tototema’ delle possibili tracce d’esame, che verranno rese note domani, con la consegna ai candidati del plico con le tracce, dopo lo svolgimento delle procedure iniziali d’identificazione e controllo degli studenti.

Esame di maturità 2017, le date delle prove.

Dopo il tema d’italiano, giovedì 22 giugno 2017 sarà la volta

della seconda prova, specifica per ogni indirizzo di studio. Ad esempio al liceo classico gli studenti si confronteranno con la versione di latino, al liceo scientifico quesiti di matematica, al liceo economico sociale con diritto ed economia politica. Lunedì 26 giugno 2017 si svolgerà la terza prova, che verterà su più materie presenta domande su più materie, e che verrà preparata dalle commissioni delle singole scuole a scegliere materie, tipologia di compito (ad esempio se a domande aperte o chiuse), quesiti e il tempo di cui disporranno i maturandi per il suo svolgimento. Martedì 27 giugno 2017 ci sarà una quarta prova, che si effettuerà solo nei licei e istituti tecnici presso i quali è presente il progetto sperimentale ESABAC e nei licei con sezioni ad opzione internazionale spagnola, tedesca e cinese.

Esame di maturità 2017, impazza il tototema.

A poche ore dall’inizio dell’esame di maturità 2017, impazza il tototema: per la tipologia A (analisi del testo) i nomi papabili sono Umberto Saba (in pole position: ricorrono i 60 anni della morte), seguito da Pier Paolo Pasolini, Giuseppe Ungaretti e Eugenio Montale. Secondo il sito Studenti.it, se invece anche quest’anno si riproporrà la prosa potrebbero uscire testi di Antonio Gramsci (anche per lui il 2017 è il sessantesimo anniversario dalla morte), Luigi Pirandello e Dario Fo. Inoltre, tra i grandi anniversari storici vi potrebbero essere tracce possibili della prima prova correlate a Gabriel Garcia Marquez, scomparso nel 2014, che avrebbe compiuto quest’anno 90 anni, i 190 anni di Foscolo, massimo esponente del neoclassicismo e preromanticismo, i 490 anni dalla morte di Machiavelli, scrittore e filosofo famoso per la sua opera Il Principe.

Esame di maturità 2017, tototracce: Falcone, Borsellino, Donal Trump tra le papabili tracce d’esame.

Tra le possibili tracce della prima prova della Maturità 2017 secondo i primi rumors che circolano in rete, vi potrebbero essere alcune ricorrenze artistiche e letterarie come i 50 anni dall’uscita de Lo Hobbit di J.R.R. Tolkien, i 150 anni dalla nascita di Marie Curie e i 30 anni dalla morte di Andy Warhol. Sul fronte dell’attualità, le tracce possibili per il tema d’italiano sono molteplici, a partire da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, scomparsi 25 anni fa per mano della mafia. Allo stesso tempo, all’interno della Maturità 2017, potrebbero esservi tracce possibili relative al terrorismo, Isis, l’emergenza migranti, l’elezione del presidente degli Stati Uniti Donal Trump, i 60 anni dalla firma dei Trattati di Roma e i 70 anni dalla firma della Costituzione Italiana. A completare il tutto troviamo il tema scientifico-tecnologico in cui, secondo gli studenti, l’anniversario dei 10 anni dell’iPhone potrebbe essere una possibile traccia.