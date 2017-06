GF Vip 2, le ultime news sulla partecipazione di Niccolò Bettarini svelate dal padre Stefano...

Grande Fratello Vip 2, le ultime news. Qualche mese fa si era parlato della possibilità che Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, potesse partecipare alla prossima edizione del ‘Grande Fratello Vip‘, in partenza dopo l’estate. Allora arrivò lo stop di mamma Simona, che avrebbe fatto interrompere qualsiasi trattativa in corso con Mediaset. Adesso arriva il ‘no’ anche di papà Stefano, che ha ribadito la sua contrarietà in un’intervista rilasciata al settimanale ‘Vero’. “Per Niccolò è ancora troppo presto. Ha 18 anni e mi piacerebbe che ci andasse non da figlio di ma per qualcosa che è riuscito a costruire da solo”, ha rivelato al settimanale.

Bettarini ha parlato della pace ritrovata con la Ventura. “Simona è la madre dei miei figli. Trovo giusto che i rapporti siano civili e ci sia collaborazione per essere dei buoni genitori. Non è semplice, devi imparare sul campo e non sempre riesce bene. Ma siamo uniti. Ci vuole complicità. Altrimenti i figli entrano nelle crepe come coltelli e se ne approfittano. E noi siamo sempre d’accordo su tutte le scelte che riguardano Niccolò e Giacomo”, ha spiegato.

Infine sulla possibilità di creare in futuro un’altra famiglia ha detto: “Andiamoci piano! L’amore per una persona è un conto: ricostruire una famiglia e fare dei figli è un altro. In questo secondo caso ‘ho già dato’. Però, mai dire mai”.