Guida tv completa di martedì 20 giugno 2017: tutti i programmi televisivi in prime time di Rai, Mediaset e La7 e le ultime anticipazioni e news. Andiamo a scoprire in dettaglio la programmazione in onda questa sera, 20 giugno 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7. Riflettori puntati sull’alta qualità del regista Pupi Avati, di cui vedremo su Rai 1 il film “Con il sole negli occhi”. Commedia degli errori di marca transalpina invece su Rete 4 – sempre in prima serata – con il film di Pascal Chaumeil “Un piano perfetto”. Sempre in tono commedia, un replica sempre gradita del film con Renato Pozzetto e Ornella Muti “Un povero ricco”, su La 7. Vediamo in dettaglio la programmazione televisiva della serata insieme ad alcune anticipazioni.

La guida tv di questa sera martedì 20 giugno 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi tv di Rai 1, Rai 2 e Rai 3

Regia e cast di eccellenza per chi intenda trascorrere la serata davanti al piccolo schermo di Rai 1! Le anticipazioni della rete ammiraglia nazionale annunciano infatti – in prima serata – il film di Pupi Avati “Con il sole negli occhi”, con Laura Morante, Paolo Sassanelli, Lina Sastri, Michele La Ginestra, Claudia Potenza (Italia 2014). Per gli amanti del giallo su Rai 2 alle 21:20 c’è McGyver, con gli episodi “Il Fantasma” e “Al fresco”. Chi fosse interessato all’attualità e alla cronaca politica può sintonizzarsi alle 21:15 su Rai 3 con “Cartabianca” diretto e condotto da Bianca Berlinguer. Sulle reti nazionali, insomma, ce n’è per quasi tutti i gusti!

La guida tv di questa sera martedì 20 giugno 2017 e le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La 7

Sulle reti di Mediaset e Cairo spira un’aria più leggera, da refolo estivo, vien quasi da dire! Le anticipazioni e news dei rispettivi palinsesti annunciano infatti su Rete 4 alle 21:15 il film commedia “Un piano perfetto” (Francia 2012), mentre su Canale 5 alla stessa ora c’è il film d’azione “Survivor” (USA e UK 2014). Appena cinque minuti più tardi, su Italia 1, il secondo appuntamento con Sarabanda, il quiz musicale più longevo della tv condotto da Enrico Papi e prodotto da Endemol Shine Italy. Quanto a La7, le anticipazioni ci propongono un film commedia con regia d’alta scuola: Pasquale Festa Campanile, con “Un povero ricco”, con l’amata coppia di protagonisti Ornella Muti e Renato Pozzetto (Italia 1983) alle ore 21:10. Buona serata e buon divertimento!