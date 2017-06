Miley Cyrus e Stefano Gabbana: duro botta e risposta social tra la pop star e lo stilista!

Miley Cyrus e Stefano Gabbana, ultime news. Duro botta e risposta via social tra la pop star americana Miley Cyrus e Stefano Gabbana, uno dei due stilisti del noto brand di moda D&G. Tutto è iniziato con un post della Cyrus sul fratello Braison, che ha sfilato a Milano proprio per D&G. “Non è mai stato un sogno di mio fratello essere un modello, è uno dei musicisti più talentuosi che le mie orecchie abbiamo avuto la fortuna di ascoltare, ma è un tratto caratteristico della famiglia Cyrus provare qualsiasi cosa almeno una volta e abbracciare opportunità che ti incoraggino a fare un passo fuori dalla tua comfort zone”, ha scritto la cantate.

Poi però ha aggiunto: “D&G, sono fermamente in disaccordo con le tue politiche, ma appoggio lo sforzo dell’azienda di celebrare i giovani artisti e fornire una piattaforma in grado di far brillare la loro luce, cosicché tutti possano vederla”. A questo punto Stefano Gabbana sul social ha risposto a tono alla Cyrus. “Noi siamo italiani e della politica non ci interessiamo di quella Americana ancora meno!!! Noi facciamo abiti e se tu pensi di fare politica con un post sei semplicemente un’ignorante. Non abbiamo bisogno dei tuoi post e dei tuoi commenti. La prossima volta ignoraci x favore!!”, ha scritto lo stilista, scatenando una serie di commenti tra i suoi sostenitori e i tantissimi fan di Miley.