Moda cerimonia estate 2017: gli outfit da cerimonia, ecco le migliori proposte dei brand

Collezione estate 2017: gli outfit da cerimonia MAx&Co. e Patrizia Pepe. L’inizio della bella stagione porta con essa si può dichiarare ufficialmente aperta la stagione delle cerimonie. Che sia una comunione, matrimonio o battesimo l’importante è essere delle invitate perfette con degli outfit perfetti e di tendenza. Dalle mise in lungo da sfoggiare di sera ai tubini in pizzo che sono un autentico passepartout, dagli outfit in giallo, il colore hot della stagione, agli abbinamenti per un look chic ma senza tacchi. È la stagione dei colori forti e decisi e per chi sente di osare può optare per un colore vivace e deciso come l’abito fucsia con pannelli plissé proposto dal brand MAX&Co. Un outfit che non passerà di certo inosservato sarà quello con maxi paillettes rosa salmone proposte su un top con in abbinamento una gonna longuette con applicazioni a specchio (Patrizia Pepe).

Collezione estate 2017: le proposte per cerimonie firmate Motivi e Luisa Spagnoli.

Per le più romantiche il vestito a fiori con maniche a campana del brand Luisa Spagnoli, con un paio di sandali in suède dai toni neutri e con tacco a spillo di Schutz, sarà la scelta ottimale. Unico e solare il vestito longuette giallo del brand Motivi con dettagli black e la tracolla stampa cocco by Massimo Dutti.