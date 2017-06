Carcere di Velletri (Roma), si è ucciso nella cella in cui era detenuto, Marco Prato, il trentunenne accusato dell’omicidio di Luca Varani, il ragazzo assassinato nel marzo del 2016 durante un festino a base di sesso e droga. Prato si sarebbe tolto la vita soffocandosi con un sacchetto di plastica e respirando il gas della bomboletta che i detenuti utilizzano per cucinare. Un’inchiesta è stata aperta. Il ministro Orlando ha chiesto un rapporto dettagliato sulla vicenda.

“Menzogne contro di me”: si procede contro ignoti per istigazione al suicidio. Ma secondo la famiglia Varani non si era pentito.

Il procedimento contro ignoti avviato sul caso, coordinato dal procuratore Francesco Prete, è per istigazione al suicidio. Non è escluso che l’indagine verificherà se lo stato di detenzione di Prato fosse compatibile con le sue condizioni psicofisiche. Mercoledì ci sarà l’autopsia. Prato si sarebbe ucciso per “le menzogne dette” su di lui e per “l’attenzione mediatica” subita. Ha lasciato una lettera in cui spiega i motivi del suo gesto. Mercoledì Prato avrebbe avuto l’udienza del processo. Il suo compagno di cella non si sarebbe accorto di nulla perché stava dormendo. Il pm di turno ha autorizzato la rimozione della salma su cui verrà effettuata l’autopsia. L’avvocato della famiglia di Luca Varani ha commentato il suicidio di Marco Prato: “La morte di Marco Prato è una tragedia nella tragedia e mi riferisco al povero Luca e ai suoi genitori. Non penso che Prato si sia tolto la vita per rimorso o pentimento”. “Da quel punto di vista – ha proseguito l’avvocato Cassiani – né lui né Manuel Foffo si sono comportati bene con i genitori di Luca”.