Tagli capelli corti e medi estate 2017: la gallery con le proposte più fashion dell'estate!

Tagli di capelli estate 2017, tutti i trend della nuova stagione. Tra i tagli di tendenza per l’estate 2017 ci sono di sicuro i tagli medi, con scalature sulla lunghezza che regalano un effetto extravolume. Bellissimo il long bob pari, con styling rigorosamente liscio sfoggiato di recente da Selena Gomez, e quello mosso asimmetrico con frangia di Uma Thurman. Taglio di capelli bob anche per Gigi Hadid, che sceglie di abbandonare i tagli di capelli lunghi per un lopk più fresco ed estivo, e che opta per un effetto mosso, con onde accentuate, oppure in altre occasioni sfoggia uno styling capelli liscissimo, con frangia.

Tagli capelli cortissimi estate 2017, le nuove tendenze.

Le ultime tendenze in tema di tagli di capelli per l’estate 2017 impongono chiome fluenti per dare movimento e volume ai capelli. Gli hairstyle sono tutti accomunati da alcune regole comune: volume e leggerezza, in particolare per i tagli lunghi e medi. Le protagoniste, in questa moda dei tagli di capelli dell’estate diventano dunque le scalature.

Tagli capelli state 2017, le nuove tendenze e i trend del momento.

Se volete osare è il momento di cedere ai tagli di capelli cortissimi, ed alla rasatura alla Cara Delevingne, oppure sfoggiare un bellissimo pixie, cortissimo sulla nuca con ciuffo più o meno lungo sul davanti. Per un look meno estremo si potrà optare per un ob shag, un bowl cut, il famoso taglio scodella, oppure un bellissimo bob destrutturato, rivisitazione del bob in versione sfilata e asimmetrica.

