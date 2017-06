Uomini e Donne, le ultime news ad oggi 20 giugno 2017. Durante le ultime settimane, nelle quali l’ex fidanzato di Claudio Sona Juan Fran Sierra ha sostenuto che nel periodo in cui lui sedeva sul trono di ‘Uomini e Donne‘ la loro relazione non era ancora finita, Mario Serpa è stato in silenzio.

Uomini e Donne, le ultime news ad oggi 20 giugno 2017: Claudio Sona, Juan Fran Sierra e Mario Serpa.

Adesso, però, Serpa, fidanzato con Sona per alcuni mesi dopo la scelta, ha voluto dire la sua. Su Instagram ha scritto: “Sono sorpreso ed amareggiato per ciò che circola sul web in questi ultimi giorni e, non è mia intenzione infierire ulteriormente sulla situazione. Mi preme sottolineare che il mio percorso ad uomini e donne è stato vero e sincero. Ho messo cuore e sentimenti in tutto ciò che ho fatto e, non nutro alcun dubbio sulla buona fede della redazione e sul suo lavoro svolto”.

“Nonostante la mia profonda delusione, sono umanamente dispiaciuto per lo squallore con cui è venuta fuori questa storia di cui sono parte lesa. Fermo restando che non desidero entrare nel merito e, sperando che Claudio possa, dimostrare il contrario, ritengo inauditi gli attacchi di cyberbullismo da lui subiti in queste ore. L’odio è un sentimento che non mi appartiene, così come l’inganno”, ha poi concluso Mario.