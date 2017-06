Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le ultime news dal mondo del carcere ad oggi. Il Sappe, cioè il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, ha iniziato un nuovo tour di visita all’interno delle carceri per valutare le condizioni in cui la polizia penitenziaria è costretta a lavorare: spesso, infatti, le carceri presentano un numero di detenuti maggiore di quello previsto, ma il numero del personale di polizia rimane lo stesso. I rappresentanti del Sappe, guidati dal segretario generale Donato Capece, hanno visitato alcune carceri in Veneto ed in Friuli Venezia Giulia. Negli istituti di penitenza del Veneto e del Friuli Venezia Giulia sono stati registrati, nel solo anno scorso, 451 atti di autolesionismo, 51 tentati suicidi, fortunatamente sventati in tempo dalla polizia penitenziaria, 412 colluttazioni e 140 ferimenti.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news ad oggi, 21 giugno 2017: la denuncia del Sappe.

Donato Capece ha commentato il verificarsi di episodi gravi all’interno delle carceri, e ha sottolineato “come i gravi episodi accaduti all’interno delle carceri sono sintomatici del fatto che le tensioni e le criticità nel sistema dell’esecuzione della pena in Italia sono costanti. E la situazione è diventata allarmante per la polizia penitenziaria, che paga pesantemente in termini di stress e operatività questi gravi e continui episodi critici”.