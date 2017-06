Belen Rodriguez, Simona Ventura, Gracia De Torres, le ultime news gossip ad oggi 21 giugno 2017

Simona Ventura e Gracia De Torres, ultime news gossip. Simona Ventura è tornata a parlare del reality l’Isola dei Famosi. Secondo alcuni rumors, la conduttrice potrebbe tornare al timone della trasmissione. Durante una recente puntata del programma ‘CartaBianca’ su Raitre, la Ventura ha ricordato quando andò in Honduras durante una stagione del reality show sulla Rai. “I reality esplodono in seconda serata e quell’anno ci fecero sfumare alle 23.30. Avevo subodorato che la Rai volesse chiudere l’Isola, ma non volevo che la scusa che avrebbero usato fossero i bassi ascolti, così ho preso e sono andata là. I reality sono un genere che funziona ancora in tutto il mondo. Adesso qualche politico di sinistra lo prenderei. Potrebbe fare una grande Isola, se la facessi ancora…”, ha detto alla collega Bianca Berlinguer.

Queste parole hanno però risvegliato i sentimenti negativi nei suoi confronti di una ex naufraga dello show, Gracia De Torres, che con Simona ha condiviso l’edizione 2016 come concorrente. Secondo Gracia la Ventura ebbe dei comportamenti razzisti nei suoi confronti.Su Instagram la modella spagnola ha scritto: “Dovresti averglielo spiegato un anno fa quando faceva la vera razzista. Essere stata una ‘star delle televisione’ non le da il diritto di trattare le persone come le pare. Tutto ci ritorna e poi ci lamentiamo. Fate cose che vi rendano orgogliosi e non quelle che poi ci si rivolgono contro. A volte è meglio aspettare che fare delle cose che non ti rendono migliore”.

Belen Rodriguez, ultimissime news gossip.

Alla fine della scorsa settimana era circolata la notizia che Belen Rodriguez fosse stata allontanata dai box della Suzuki, il team per cui gareggia il fidanzato Andrea Iannone, perché la sua presenza non era gradita agli addetti ai lavori. Adesso però arriva la smentita del team manager della Suzuki. A Radio24 ha detto: “Vi sembra possibile che Suzuki abbia chiesto di allontanare Belen dai box? Se lo hanno scritto la cosa mi preoccupa, è una cosa assolutamente non vera e credo che nessuno ci abbia mai pensato anche perchè, lasciatemelo dire, quando è venuta alle gare è sempre stata molto discreta, a volte non l’ho vista per un giorno o due anche se era già lì”.

“Quando è presente in circuito rispetta molto il lavoro di Andrea. Magari la sera viene in hospitality ma di giorno devo dir la verità, l’ho vista molto, molto raramente nei box. E’ impossibile allontanarla perché nei box non viene molto spesso”, ha poi aggiunto. Parlando più in generale, il team non ha alcuna preoccupazione che la relazione tra Iannone e la Rodriguez possa distrarre il pilota e incidere negativamente sulle sue performance, anzi. “Adesso si fa un gran parlare di Belen e di questa cosa, ma penso che questa storia possa portare ad Andrea solo serenità”, ha concluso il manager.