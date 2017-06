Collezione estate 2017: le proposte di costumi del brand Yamamay e Calzedonia

Collezione estate 2017: le proposte di costumi del brand Calzedonia. L’estate 2017 è alle porte e in molte non vedono l’ora di mostrare i costumi delle nuove collezioni 2017 per essere al top e chic anche in spiaggia. Il brand Calzedonia per l’estate 2017 propone costumi e fascia leggermente imbottita con volant e applicazione di pompon in contrasto colore. Costume push up con coppe graduate da cui partono due fasce a incrocio che si allacciano sulla schiena e che donano un tocco di stile elegante. Fascia con laccio centrale in fantasia ibisco e orchidee. Spallina unica da posizionare dietro al collo removibile. Bikini top effetto canotta con fantasia geometrica impreziosito da perline cucite. Chiuso sulla schiena, destrutturato e con laccio regolabile sul collo. Triangolo con coppe leggermente imbottite con applicazione di rete e fascia nel sotto seno. Chiusura sulla schiena con gancetto e con fiocco sul collo.

Collezione estate 2017: le proposte di costumi del brand Yamamay.

Il brand Yamamay per l’estate 2017 propone costume balconcino della linea costumi Moonlight Yamamay realizzato in charmeuse fiammata tinta unita. Il modello, con spalline sottili, ha una lavorazione traforata sulle coppe per uno stile elegante e sensuale. Da abbinare al costume slip e al costume brasiliana della stessa linea. Costume brassière della linea costumi La Noche Yamamay realizzato in romantico pizzo con ricami floreali. Il modello, con spalline sottili e scollo a V, ha una linea morbida in stile volant per un look intrigate e sensuale. Da abbinare al costume tanga della stessa linea. Costume brassière della linea costumi Jinka Yamamay realizzato in microfibra. Il modello, con chiusura a laccetto sul retro del collo, ha un’apertura sul davanti con occhielli e fascette in tinta sulla lunghezza. Il capo è completato una particolare stampa etnica all-over con aree glitterate per uno stile sensuale e ricercato. Da abbinare ai costumi slip della stessa linea.