Esame avvocato 2016, i risultati delle prove scritte. L’attesa per chi ha sostenuto, nello scorso dicembre, le prove scritte per l’esame di abilitazione di avvocato, sta finendo: in queste settimane molte correzioni da parte delle Corti di Appello sono già ultimate, e sono stati pubblicati i primi risultati, ma in ogni caso entro fine giugno verranno pubblicati tutti i risutati degli scritti. Nei giorni scorsi sono stati pubblicati i risultati degli scritti a Roma (dove i candidati che hanno superato le prove scritte sono il 40%), a Firenze (dove hanno superato le prove scritte il 62,20% dei candidati), a Palermo (dove accedono all’orale 671 candidati), e a Brescia (dove hanno superato le prove scritte il 65,23% dei candidati).

Esame avvocato 2016, a Torino 443 candidati superano gli scritti.

Nelle scorse ore sono stati pubblicati i risultati dell’esame di avvocato 2016 di Torino. Gli elaborati, in base all’abbinamento delle sedi, sono stati corretti dalla Corte d’Appello di Bari, e sono 443 i candidati che hanno superato le prove scritte, con una percentuale di ammessi all’orale pari al 47,8%.