Esami di maturità 2017, al via oggi, 21 giugno 2017, con la prima prova di italiano. Stamattina, mercoledì 21 giugno 2017, iniziano i temuti esami di maturità 2017 a cui sono chiamati a partecipare circa mezzo milione di studenti. I ragazzi stamattina sono chiamati ad affrontare la prima prova, che consisterà in un elaborato in lingua italiana. Le tracce tra cui poter scegliere saranno quattro: l’analisi di un testo, un saggio breve, un tema storico ed un tema su un argomento di attualità, e saranno uguali in tutti gli istituti, in quanto sono stabilite dal Miur. I ragazzi si interrogano su quale potrà essere l’autore dell’analisi del testo, e già da diversi giorni impazza il toto tema sul web.

Esami di maturità 2017, impazza il toto tema: i possibili autori dell’analisi del testo.

Alcuni rumors sostengono che, per l’analisi del testo dell’esame di maturità 2017, potrebbe uscire Umberto Saba: quest’anno ricorrono i 60 anni della morte. Altri nomi accreditati sono quelli di Pirandello, Pier Paolo Pasolini, Gadda, Dario Fo, Gramsci, Giuseppe Ungaretti e lo spesso presente Eugenio Montale. Sembrano poco quotati, invece, i temutissimi nomi di Magris e di Marinetti.