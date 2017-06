Federica Nargi e Alessandro Matri, le ultime news gossip ad oggi 21 giugno 2017

Federica Nargi e Alessandro Matri, le ultime news ad oggi 21 giugno 2017. Federica Nargi e Alessandro Matri sono una coppia bellissima e molto affiatata. Lo scorso anno sono diventati genitori della piccola Sofia, ma per ora i due non pensano al matrimonio. Federica Nargi e Alessandro Matri non pensano che mettere la fede al dito sia una priorità. Lo ha raccontato la stessa ex velina a Tgcom. “Per il momento non è l’argomento che affrontiamo. E sono sicura che lo scoprirete quasi insieme a me”, ha detto la mora parlando di possibili nozze.La vita di Fede è già cambiata nell’autunno del 2016, quando è venuta al mondo la sua primogenita. “Tutto è cambiato… solo in meglio. Lei ci ha resi ancora più felici e più uniti di prima. Adesso entrambi viviamo per lei. Sofia è la nostra priorità assoluta, costruiamo i nostri impegni lavorativi e privati attorno a lei, ma non ci pesa perché è una gioia vera! Siamo innamorati follemente di lei”, ha rivelato.

Alessandro è un papà praticamente perfetto. “E’ bravissimo. Un papà meraviglioso, premuroso, attento e molto presente. Lui fa tutto. Le dà da mangiare, le fa bagnetto… si divertono molto loro due insieme”, ha spiegato la Nargi. In vacanza a Formentera, in questi giorni la showgirl ha sfoggiato sul social un fisico in splendida forma. Ma qual è il segreto per tornare in forma dopo il parto? “Non ho fatto nulla di particolare. Ho continuato mangiare come prima. Credo che i mille impegni, il poco sonno e le tante passeggiate con Sofia siano state d’aiuto. Purtroppo ora non ho molto tempo per me e soprattutto per fare lo sport…”, ha detto.