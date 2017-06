Francesco Facchinetti, Alessia Marcuzzi, Wilma Faissol: le ultime news gossip ad oggi 21 giugno 2017

Francesco Facchinetti, Wilma Faissol, Alessia Marcuzzi, le ultime news. Nella famiglia allargata Marcuzzi Facchinetti regna l’armonia totale, merito del l’intelligenza con cui la Marcuzzi e Francesco Facchinetti hanno saputo gestire i rapporti dopo la loro separazione. Il conduttore, che ha due figli con la moglie Wilma Faissol e una bambina, Mia, con l’ex compagna Alessia Marcuzzi, in un’intervista con il settimanale ‘Nuovo’ ha scherzato sulla sua grande famiglia allargata.

“Molto allargata. E’ abbastanza comica la cosa, perché nella stessa stanza, ci possiamo essere io, mia moglie, mio padre, la seconda moglie di mio padre, mia mamma, la mia ex fidanzata, il suo attuale compagno e il padre del primo figlio della mia ex fidanzata… tutti d’amore e d’accordo! Sono cose che possono accadere, le persone adulte e mature devono saper mettere da parte i dissapori e le negatività e pensare al bene dei propri figli”, ha spiegato Francesco.

Qual è il segreto per riuscire a mantenere l’armonia in questo contesto, ormai non più così raro? “Ci vuole intelligenza. Noi siamo avvantaggiati perché abbiamo tutto: un lavoro, affetti stabili. Questa è una grande fortuna che tanti non hanno. Bisogna capire che quando due persone non stanno più insieme è una sconfitta per entrambi. La cosa importante, in ogni caso, è la felicità dei bambini”, ha detto Facchinetti.