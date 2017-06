Giorgio Caproni, chi è l'autore della poesia della prima prova dell'Esame di Maturità 2017

Giorgio Caproni, chi è l’autore della poesia assegnata alla Maturità 2017. Giorgio Caproni è stato un poeta, critico letterario e traduttore italiano. Caproni nacque nel 1912 a Livorno. Studiò a Genova, ma visse quasi tutta la sua vita a Roma. Il padre di Giorgio, Attilio, figlio di un sarto che aveva fatto il garibaldino, era nato a Livorno e lavorava come ragioniere nella ditta dei Colombo, importatori di caffè: era un appassionato di musica. Caproni finì le elementari alla scuola Pier Maria Canevari e frequentò le complementari alla Regia Scuola Tecnica Antoniotto Usodimare, studiando contemporaneamente violino e composizione all’Istituto musicale Giuseppe Verdi. Caproni iniziò a scrivere poesie e sonetti mentre frequentava le scuole magistrali inviandoli a varie riviste genovesi.

A 18 anni dovette rinunciare al violino, e fu per lui una decisione molto sofferta. Nei lavori preparatori della raccolta postuma Res amissa alcune poesie furono trascritte direttamente sui righi di uno spartito musicale. Nei suoi versi Caproni parlò di Genova, della madre, del linguaggio e di Livorno: i Versi livornesi, ad esempio, sono contenuti nel suo libro forse più popolare, Il seme del piangere. Ancora in vita, ricevette numerosi premi e riconoscimenti diventando uno dei maggiori poeti del Novecento italiano.

Fece la guerra (1939), partecipò alla Resistenza, fu per molti anni maestro elementare e collaborò con diversi giornali e riviste scrivendo poesie ma anche saggi, racconti e traduzioni, soprattutto dal francese e di opere molto importanti: Il tempo ritrovato di Marcel Proust, Bel Ami di Guy de Maupassant, I fiori del male di Charles Baudelaire, L’educazione sentimentale di Gustave Flaubert, tra le altre. Fu in contatto con alcuni dei principali intellettuali del Secondo dopoguerra come Pier Paolo Pasolini e Natalia Ginzburg.

Il testo di Giorgio Caproni assegnato all’esame di Maturità 2017.

Giorgio Caproni è stato scelto come tema per la prima prova di maturità. Meno scontato e forse poco studiato a scuola, Giorgio Caproni (Livorno 1932 – Roma 1990) è stato uno dei grandi lirici del Novecento. Di formazione musicista e poi maestro, la sua poetica è comunemente associata all’ermetismo, la corrente fiorita negli anni ’30 a Firenze, il cui tratto più specifico è una programmatica inclinazione all’oscurità.

Giorgio Caproni: la poesia “Versicoli quasi ecologici”.

L’autore nella poesia “Versicoli quasi ecologici”, testo assegnato per l’esame di Maturità 2017, descrive l’azione dell’uomo sulla natura; questa azione che l’uomo compie è espressa per tutto il componimento con accezione negativa, l’autore infatti tramite una serie di negazioni ammonisce l’uomo per ciò che compie nei confronti del mare, del vento, degli animali e degli alberi, inoltre accusa chi trae profitto dall’uccisione degli animali. Per Caproni la natura è portatrice d’amore infatti lui sostiene che l’amore stesso finisca dove “finisce l’erba e l’acqua muore” e per lui la terra potrebbe tornare a essere bella come in principio se l’uomo scomparisse.