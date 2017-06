Papa Francesco, udienza generale di oggi mercoledì 21 giugno 2017. Papa Francesco stamattina ha tenuto l’udienza generale. «Dio non ci abbandona mai – ha sottolineato Papa Francesco -: ogni volta che ne avremo bisogno verrà un suo angelo a risollevarci e a infonderci consolazione. “Angeli” qualche volta con un volto e un cuore umano, perché i santi di Dio sono sempre qui, nascosti in mezzo a noi. Questo è difficile da capire e anche da immaginare ma i santi sono presenti nella nostra vita, quando qualcuno invoca un santo o una santa è perché è vicino a noi».«Non siamo soli. Cosa siamo noi? Siamo polvere che aspira al cielo. Deboli le nostre forze, ma potente il mistero della grazia che è presente nella vita dei cristiani. Siamo fedeli a questa terra, che Gesù ha amato in ogni istante della sua vita, ma sappiamo e vogliamo sperare nella trasfigurazione del mondo, nel suo compimento definitivo dove finalmente non ci saranno più le lacrime, la cattiveria e la sofferenza».

«Qualcuno di noi potrebbe chiedermi se “si può essere santo nella vita di tutti i giorni”» ha sottolineato il Papa, aggiungendo subito: «Sì, si può e non significa pregare tutta la giornata ma fare tutto il proprio dovere con il cuore aperto verso Dio, consapevole che nonostante le difficoltà si può essere santi, il Signore ci da la speranza di essere santi». «Essere santi si può – ha proseguito Francesco e non è più facile essere delinquenti che santi, è il Signore che ci può aiutare a essere santi. È il grande regalo che ciascuno di noi può rendere al mondo».«La nostra storia ha bisogno di “mistici”: di persone che rifiutano ogni dominio, che aspirano alla carità e alla fraternità. Uomini e donne che vivono accettando anche una porzione di sofferenza, perché si fanno carico della fatica degli altri. Ma senza questi uomini e donne il mondo non avrebbe speranza», ha aggiunto Papa Francesco.

Udienza di mercoledì 14 giugno 2017.

Ricordiamo cosa ha detto il Santo Padre mercoledì scorso. Il Papa ha parlato dell’amore che Dio ha nei nostri confronti: si tratta di un amore incondizionato. “Dio non ci ama perché in noi c’è qualche ragione che suscita amore. Dio ci ama perché Egli stesso è amore, e l’amore tende per sua natura a diffondersi, a donarsi. Dio non lega neppure la sua benevolenza alla nostra conversione. Dio ci ha voluto bene anche quando eravamo sbagliati”.

Papa Francesco, l’udienza generale di mercoledì 14 giugno 2017: l’importanza dell’amore.

L’amore è il sentimento principale, il più bello, quello che rende felici. L’amore di Dio è come quello incondizionato che prova una madre per il proprio figlio, anche se questo ha sbagliato e ha vissuto nel peccato. Anche per rendere felici gli altri occorre l’amore. “Per cambiare il cuore di una persona infelice, qual è la medicina? L’amore. Amore chiama amore, in modo più forte di quanto l’odio chiami la morte. Gesù non è morto e risorto per sé stesso, ma per noi, perché i nostri peccati siano perdonati”.