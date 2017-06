Pensioni, question time oggi 21 giugno 2017. Oggi alle 15 alla Camera in programma il question time, che tra i vari argomenti verterà anche sulle pensioni e lavoro. Ricordiamo che il il question time è il tradizionale botta e risposta tra Parlamento e Governo. In aula, rappresentanti dell’esecutivo rispondono, subito e in diretta televisiva, alle interrogazioni dei parlamentari.

Il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, in particolare, sarà chiamato a rispondere ad interrogazioni sul bando del Ministero denominato ½Giovani 2g» volto a concedere contributi ad imprese costituite da cittadini extracomunitari (Allasia ed altri – LNA); sull’apertura di un tavolo di confronto con le parti sociali in materia di regolamentazione del lavoro occasionale (Laforgia ed altri – MDP); sulle iniziative in materia di disciplina pensionistica dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali in distacco (Mazziotti Di Celso – CI); sulle iniziative urgenti volte ad eliminare il meccanismo di adeguamento dei requisiti pensionistici all’aspettativa di vita (Rizzetto ed altri – FdI-AN).

Pensioni, question time oggi 21 giugno 2017 alle 15 alla Camera. Poletti risponde sull’interrogazione di FdI-AN su aspettativa di vita.

L’onorevole Rizzetto e gli esponenti di Fdi-AN chiedono nell’interrogazione sull’aspettativa di vita l’abolizione dell’attuale sistema di adeguamento alla stessa delle pensioni, e quali iniziative intenda assumere il ministro Poletti per eliminare l’iniquo meccanismo di adeguamento delle pensioni all’aspettativa di vita.