Pensioni anticipate: Ape sociale e comparto scuola. Il comparto scuola ha delle specificità di cui bisognava tenere conto nella procedura per la presentazione delle domande per le pensioni anticipate mediante l’Ape sociale. Questo è il senso della nota scritta da Maddalena Gissi, segretario generale di Cisl scuola, dopo la divulgazione della relativa circolare dell’Inps. Per Gissi:”Anche al personale docente della scuola d’infanzia riguarda l’avvio delle procedure per la cessazione anticipata dal servizio con le modalità del cosiddetto Ape sociale, dopo la pubblicazione della circolare n. 100 dell’Inps che fissa fra l’altro la scadenza del 15 luglio per la presentazione delle domande da parte degli interessati”, ha affermato.

La sindacalista ha osservato:”Il lavoro del personale docente della scuola d’infanzia rientra fra quelli riconosciuti come particolarmente gravosi. Al riguardo, vi sono alcuni nodi che da tempo abbiamo posto all’attenzione del Miur e che ora vanno sciolti con la massima urgenza: si tratta in sostanza di raccordare la disciplina generale stabilita dall’Inps con le specificità di un settore come la scuola, assicurando in particolare la possibilità di lasciare il lavoro anche in corso d’anno scolastico, visto che i tempi di gestione delle procedure andranno sicuramente oltre la data del 1° settembre. Diversamente, si rischierebbe di vanificare in qualche caso il beneficio riconosciuto. È indispensabile che il Miur faccia immediatamente chiarezza su questo, ora che la circolare dell’Inps è stata pubblicata”.

Cisl scuola sottolinea la propria preoccupazione per indiscrezioni circa un ulteriore aumento dell’età pensionabile. “Con la possibilità di lasciare in anticipo il servizio si riconosce al lavoro del docente un aspetto di gravosità legato ai compiti di educazione e cura di minori, con le connesse responsabilità; una condizione che vale in generale, anche se l’accesso all’Ape rimane circoscritto alla sola scuola dell’infanzia. Per questo destano forte preoccupazione le voci circolate in questi giorni, di un possibile ulteriore aumento dell’età prevista per andare in pensione. Un’ipotesi che ci sembra francamente insostenibile e addirittura irragionevole, nel momento in cui si lamenta l’eccessivo “invecchiamento” del corpo docente e si afferma la necessità di fare spazio a nuove energie. Un minimo di coerenza e un po’ più di lungimiranza sarebbero quanto mai indispensabili”, ha concluso Gissi.

Riforma delle pensioni, Barbagallo:”Ora, cambiare la governance dell’Inps”.

Carmelo Barbagallo, segretario generale della Uil, a Messina per un evento legato al sindacato, ha parlato di previdenza ed ha ribadito il suo convincimento sulla centralità del ruolo dei pensionati per l’economia del Paese: “Un pensionato non è un rottamato”, ha dichiarato, “ma un soggetto fondamentale per la nostra società. Spesso i pensionati rappresentano una sorta di ammortizzatore sociale delle nostre famiglie. Dove c’è un disoccupato, un cassaintegrato o un problema economico, i nostri anziani intervengono con il loro aiuto e la loro presenza. Bisogna anche cominciare ad attribuire lavori socialmente utili ai pensionati per consentire loro di “arrotondare” l’assegno pensionistico e, contemporaneamente, di sentirsi sempre cittadini attivi”.

Barbagallo, poi, ha evidenziato il buon avvio dell’Ape sociale, frutto, dell’accordo sottoscritto, lo scorso anno, dal Governo e dalle parti sociali ed è tornato sul tema della governance dell’Inps: “Noi, insieme agli imprenditori, siamo i maggiori azionisti dell’Inps e riteniamo che sia giusto riassumere il controllo di questo importante ente previdenziale. Non si può usare l’Inps come Bancomat”. “Il nostro sistema previdenziale”, ha poi aggiunto il leader della Uil”, è ancora in ordine ed è sostenibile, ma non dobbiamo opporci all’ingresso e al lavoro degli immigrati, anche perché, grazie ai loro contributi previdenziali, si potrà assicurare un futuro al bilancio dell’Ente”.

Per Domenico Proietti, segretario confederale della Uil, la riforma della governance dell’Inps e dell’Inail non è più rinviabile. “Sono ormai nove anni che questi importanti istituti sono gestiti da un uomo solo al comando. In particolare è diventata insostenibile la situazione dell’Inps, l’ente previdenziale più grande d’Europa, soprattutto, dopo la bocciatura del bilancio consuntivo da parte del CIV”, ha precisato.

La Uil propone, per Inps e Inail, una governance realmente un organo di gestione e un CIV con rinnovati ed esigibili poteri d’indirizzo verifica e controllo, a cominciare dall’approvazione in via esclusiva del bilancio dell’istituto. Per la composizione dei CIV, il sindacato propone di far eleggere i componenti direttamente dai lavoratori, dai pensionati e dalle aziende iscritte agli istituti.