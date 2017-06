Riforma pensioni oggi 21 giugno 2017: pensioni anticipate, Ape, aspettativa di vita, interrogazione Rizzetto

Riforma pensioni, oggi 21 giugno 2017. Le ultime novità sul fronte lavoro e pensioni vengono fornite dall’onorevole Cesare Damiano che dichiara: “Il lavoro dei giovani va incentivato, su questo siamo tutti d’accordo. È il modo di farlo che andrebbe discusso. Il Governo, nella prossima legge di Bilancio, non commetta l’errore già fatto con gli incentivi del Jobs Act. Bisogna dire basta alle incentivazioni a tempo, altissime il primo anno e poi decrescenti, fino a scomparire: l’effetto sull’occupazione, va in parallelo. Cresce fortemente il primo anno e poi precipita con la fine degli incentivi”.

Pensioni, età pensionabile, le news di Cesare Damiano.

Sul fronte pensioni ed età pensionabile Cesare Damiano, Presidente della Commissione Lavoro alla Camera, ribadisce: “La proposta che il Governo pare avere in mente, come hanno dichiarato Padoan e Poletti, di incentivare l’occupazione a tempo indeterminato per tre anni – prosegue – non va bene. Il taglio del cuneo fiscale deve essere anche più basso, ma strutturale: in questo modo si darebbero maggiori certezze alle imprese e stabilità al lavoro. In secondo luogo, va bloccata la Direttiva che stabilisce l’aumento dell’età pensionabile a 67 anni a partire dal 2019”. “Sarebbe ridicolo incentivare le assunzioni dei figli e costringere i padri a prolungare la permanenza al lavoro di ben 5 mesi, rispetto agli attuali 66 anni e 7 mesi. Senza una accelerazione del turnover non si rimuoverà mai il ‘tappo’ generazionale che impedisce l’assunzione dei giovani”, conclude Damiano.

Pensioni anticipate, Ape, anticipo pensionistico: le ultime news ad oggi 21 giugno 2017.

Sul fronte pensioni anticipate ed Ape, buone notizie per chi beneficerà dell’Ape social, l’anticipo pensionistico previsto per le persone di 63 anni, con almeno 30 anni di anzianità contributiva, che rientrano in categorie socialmente deboli e non sono titolari di alcuna pensione diretta. Trattandosi di una indennità e non di una pensione, l’Ape social usufruisce delle detrazioni e dei crediti d’imposta previsti per i redditi da lavoro dipendente, incluso il bonus di 80 euro non riconosciuto ai pensionati. L’indennità non è invece compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con l’assegno di disoccupazione (ASDI), nonché con l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.

L’indennità sarà compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o parasubordinata soltanto nel caso in cui i relativi redditi non superino gli 8.000 euro lordi annui e con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo nel limite di reddito di 4.800 euro lordi annui. Nelle ipotesi di superamento del limite annuo, il soggetto decade dall’Ape social e l’indennità percepita nel corso dell’anno in cui il superamento si è verificato diviene indebita. A quel punto l’Inps procede al recupero.

Pensioni anticipate e primi dati sulle domande di pensionamento anticipato.

Al 19 giugno i dati sull’accesso al pensionamento anticipato, evidenziano per l’Ape sociale e per i lavoratori precoci che sono state già presentate complessivamente 8.118 domande. Lo comunica l’Inps spiegando che “in particolare” sono state presentate “5.386 domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’Ape sociale” e “2.732 domande di accesso al pensionamento anticipato per lavoratori precoci”. L’Inps “ricorda che le domande possono essere trasmesse esclusivamente in via telematica tramite i consueti canali istituzionali. L’interessato può compilare la domanda sul sito www.inps.it, ovvero rivolgersi ad un patronato”.Sono oltre 5.300 le domande di indennità per l’Ape sociale e per il pensionamento anticipato dei lavoratori cosiddetti precoci arrivate all’Inps prima delle 15.30 di oggi. Lo fa sapere l’Istituto di previdenza.Sono state presentate 3.500 domande di accesso all’Ape sociale e 1.840 domande di accesso al pensionamento anticipato per precoci.

Pensioni anticipate ed Ape: i primi commenti dell’onorevole Anna Giacobbe.

Soddisfazione per l’onorevole Anna Giacobbe dopo l’emanazione dei decreti attuativi Ape:”Anche il decreto sull’anticipo pensionistico per chi è in condizioni di difficoltà (APE Sociale) è in Gazzetta Ufficiale. C’è voluto un po’… un po’ troppo, diciamo la verità. Ma ora c’è: e un po’ di persone potranno andare GIUSTAMENTE in pensione”.

Pensioni anticipate, Ape, legge Fornero: i primi commenti dell’onorevole Patrizia Maestri.

Le nuove norme sulle pensioni anticipate hanno anche visto la soddisfazione dell’onorevole Patrizia Maestri (PD), membro della commissione lavoro alla Camera. La Maestri sottolinea: “Il considerevole ritardo con cui queste norme trovano effettiva attuazione non ne sminuisce l’utilità e la portata innovativa. Un passo in avanti, un ulteriore passo in avanti nell’attività di ‘smontaggio’ delle rigidità introdotte dalla riforma Fornero e che, dopo le otto salvaguardie per gli ‘esodati’, consentirà finalmente l’accesso anticipato alla pensione per alcune categorie di lavoratori. Oltre 60.000 lavoratori potranno così ritirarsi dal lavoro con tre anni e sette mesi di anticipo rispetto alla Fornero, ottenendo il giusto riconoscimento dopo tanti anni di attività e lasciando spazio ad un ricambio generazionale che consentirà l’ingresso nel mercato del lavoro ad almeno altrettanti giovani”.

Pensioni anticipate, Ape, precoci: le dichiarazioni dell’onorevole Patrizia Maestri.

“L’istanza di pensionamento dovrà essere inviata entro il 15 luglio” – ha spiegato Patrizia Maestri – “per lavoratori ‘precoci’ si intendono coloro che hanno maturato almeno 41 anni di contribuzione di cui almeno 12 mesi prima del compimento del 19esimo anno di età; l’APE Sociale è invece rivolta ai lavoratori con 63 anni di età e almeno 30 di contributi che siano disoccupati (e abbiano esaurito gli ammortizzatori da almeno tre mesi), persone che assistono un familiare con handicap grave, invalidi almeno al 74%, dipendenti che svolgono (in via continuativa da almeno sei anni, negli ultimi sette) un lavoro particolarmente gravoso”. Le categorie di lavoratori ‘gravosi’ individuate nel decreto sono: operai dell’edilizia, addetti al trasporto ferroviario e di mezzi pesanti per il trasporto di merci, infermiere ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato a turni, addetti all’assistenza di persone non autosufficienti, insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asili nido, facchini, operatori ecologici e addetti ai servizi di pulizia.

“La positiva della norma approvata non chiude comunque il ‘cantiere della previdenza’. Subito dopo l’estate ci aspettiamo l’emanazione del decreto che darà finalmente il via libera anche all’APE volontaria che, seppur con una penalizzazione sul piano economico, consentirà ad altre categorie di uscire anticipatamente dal mercato del lavoro così come auspichiamo che al termine del primo anno di sperimentazione dell’APE Sociale ci sarà la possibilità di intervenire per ampliare l’elenco dei lavori ‘gravosi’ ricomprendendo alcune categorie ad oggi, purtroppo, escluse”.

Riforma pensioni, Fase due, lavori di cura, rivalutazioni: le ultime dichiarazioni di Ivan Pedretti.

Il segretario generale dello Spi Cgil Ivan Pedretti si è soffermato, in un contributo di ieri pubblicato su Rassegna.it, sulla necessità di addivenire al più presto alla fase due di riforma pensioni, in cui al centro della discussione ci sarò il riconoscimento della cosiddetta pensione di garanzia per i giovani, il riconoscimento “del lavoro di cura. Un tema importantissimo, direi quasi un fatto storico, in quanto rappresenterebbe una sorta di risarcimento per il ruolo ricoperto da migliaia e migliaia di donne del nostro Paese nei confronti di genitori anziani o di figli disabili”, e la rivalutazione delle pensioni.

Pedretti sottolinea la difficoltà della fase due di riforma di decollare: “Non si tratta solamente di sottovalutazione da parte dei ministri interessati: a ostacolare maggiormente il dispiegarsi di un confronto costruttivo è la debolezza di questo governo, sempre sotto ricatto di possibili elezioni anticipate. Nel frattempo, milioni di pensionati attendono da questo tavolo di trattative risposte chiare e precise. Purtroppo, senza trovarle”.

Welfare e protezione sociale, le news di Ivan Pedretti.

Per Pedretti “è del tutto evidente che il nostro sistema di protezione sociale deve essere rivisto sia dal versante socio-sanitario che da quello previdenziale. La verità è che in Italia abbiamo costruito un welfare adatto a una realtà fortemente industrializzata, mentre oggi siamo in presenza di una società molto più frammentata – anche nella dimensione del lavoro e della sua tutela – e con un apparato industriale ridotto e molto meno significativo che in passato. Abbiamo bisogno che il sistema di protezione sociale si adegui a questa nuova condizione, a cui contribuisce anche il cambiamento demografico. Non si può ignorare che il 22-23 per cento della popolazione italiana è composta di anziani, con bisogni e patologie particolari e criticità sanitarie in linea con un’età media più avanzata, e che dunque è sempre più necessario guardare alla non autosufficienza come a un tema essenziale”.

Riforma pensioni ed aspettativa di vita, l’interrogazione di Walter Rizzetto.

Oggi ci sarà il question time alla Camera, in cui il ministro del lavoro Giuliano Poletti sarà chiamato a rispondere all’interrogazione dell’onorevole Walter Rizzetto sull’abrogazione dell’aspettativa di vita. “Dopo l’apertura del Pd – sottolinea Rizzetto – rispetto all’abrogazione del parametro aspettativa di vita(il quale serve a definire l’ingiusto steccato temporale per poter accedere alla pensione) ecco che, domani (mercoledì 21 giugno) durante il question time in diretta dalla Camera (ore 15.00 circa), il Ministro Giuliano Poletti risponderà alla mia domanda: “Giuliano, che vuoi fare con l’adv?”. Seguiteci in diretta, cercheremo di capirci di più su di un aspetto tecnico di fondamentale importanza #pensioni #opzionedonna #esodati #Q41 #precoci #adv”.

Si legge nell’interrogazione di Rizzetto:”I recenti dati attestano per la prima volta nella storia d’Italia un calo dell’aspettativa di vita degli italiani; I dati rilevati nel rapporto Osservasalute, presentato il 26 aprile 2016, ha attestato che nel 2015 la speranza di vita per uomini e donne era rispettivamente di 80,1 anni e 84,7 anni, inferiore rispetto al 2014, imputando tale calo soprattutto alla riduzione della prevenzione sanitaria;

a fronte di un andamento in discesa dell’aspettativa di vita è quindi necessario abolire l’attuale sistema di adeguamento alla stessa delle pensioni per eliminare un meccanismo che determina un grave pregiudizio per i cittadini, poiché la speranza di vita media non aumenta, ma si allunga il tempo per accedere all’assegno pensionistico, con il rischio per i pensionati di godere, in concreto, solo di pochi anni del trattamento pensionistico rispetto al reale ammontare dei contributi versati negli anni sotto forma di pensione”.

Rizzetto chiede nell’interrogazione al Ministro del lavoro e delle politiche sociali “quale urgenti iniziative intenda assumere per eliminare l’iniquo meccanismo di adeguamento delle pensioni all’aspettativa di vita”.