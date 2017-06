Scuole aperte in estate, la bozza del ministro Fedeli. Insorgono i sindacati

Mentre i ragazzi stanno svolgendo gli esami di maturità, nuovi progetti interessano la scuola del futuro. Sono centinaia i genitori che hanno di recente scritto al Ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli per chiedere l’apertura delle scuole nei mesi estivi, ed il Ministro ha iniziato ad elaborare una bozza che potrebbe essere pronta dopo l’estate, in modo da essere messa a calendario già da settembre, per diventare, così, una realtà già per l’estate 2018. La scuola, così, garantirebbe un servizio utile a quelle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano e non sanno a chi lasciare i figli in estate.

Scuole aperte in estate, arrivano le prime proteste.

Valeria Fedeli va avanti nel suo progetto, ma sono tanti gli ostacoli che dovrà affrontare, primo fra tutti il sindacato degli insegnanti ed anche alcune associazioni di genitori, che vogliono evitare che la scuola diventi un “parcheggio” per i loro figli, venendo così a perdere il suo principale essere. Pino Turi, segretario generale della Uil scuola, ha così commentato il progetto del Ministro dell’Istruzione: “Per noi quello che conta è tenere ben distinta l’assistenza dalla scuola vera e propria. Sono due funzioni distinte. Dal mio punto di vista la scuola non è un servizio assistenziale e sociale ma una funzione dello Stato molto precisa che attiene alla formazione degli studenti. La scuola forma i bambini, non li assiste. Se questo è il significato, pensare di tenere le scuole aperte tutto l’anno è una stupidaggine”.