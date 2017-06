Tagli capelli pixie cut, bob, caschetti estate 2017: tutti i tagli di tendenza per la nuova stagione!

Tagli capelli corti e pixie cut estate 2017, le nuove tendenze. Tra i tagli di capelli di tendenza per l’estate 2017 ci sono i tagli di capelli corti e medi. Tra i tagli di capelli che stanno spopolando sulle passerelle c’è il pixie cut. Si tratta di un taglio corto scalato che lascia scoperti collo, nuca e porzioni laterali della testa, prediligendo una maggiore lunghezza sulla sommità. Può essere geometrico, sfilato, decisamente corto, con frangia, con ciuffo.

Tagli di capelli corti, medi, caschetti estate 2017.

I tagli di capelli asimmetrici sono senza dubbio gli haircut must have, ma di gran voga sono anche i tagli di capelli a caschetto, ordinati e raffinati, come il bob corto pari sfoggiato dall’attrice Alyssa Milano, famosa in Italia per essere stata una delle tre protagoniste della serie televisiva ‘Streghe’, nella quale interpretava il ruolo di Phoebe Halliwell. La bella Alyssa, dopo aver sfoggiato durante l’inverno un pixie cut di tendenza, per l’estate sceglie un caschetto corto, colore castano chiaro, con styling liscio, mosso o raccolto con graziose treccine di tendenza, o volumizzato.

Tagli di capelli medi: l’ob shag per l’estate 2017.

La tendenza del momento in fatto di tagli di capelli unisce uno dei tagli di capelli più gettonati degli ultimi anni, il long bob con scalature sulla lunghezza: nasce così l’Ob Swag, un taglio di capelli scalatissimo, sbarazzino, esaltato da una frangia lunga e voluminosa.

