Tagli di capelli corti estate 2017: ecco i tagli corti più gettonati del momento

Tagli di capelli corti estate 2017: i protagonisti della nuova stagione. Questa stagione vede protagonisti i tagli di capelli corti dal tocco “rock“, bob e frangette. Se volete darci un “taglio”, tenete bene a mente che questi look mettono decisamente in risalto i vostri lineamenti. Versatile e chic è il caschetto scalato è perfetto per chi vuole un taglio di capelli corto, ma preferisce non enfatizzare i propri lineamenti. Il taglio di capelli cortissimo con frangetta laterale dona un aspetto un pò più “rock” e i lineamenti saranno grandi protagonisti del vostro look. Il taglio di capelli a bob simmetrico con quella poca lunghezza dona molta eleganza, ma rimane comunque pratico e perfetto per le giornate estive. Da portare con o senza frangetta, in base ai proprio gusti.

Tagli di capelli corti 2017: ad ogni viso il suo taglio di capelli.

Con l’arrivo dell’estate si sa molte donne desiderano cambiare il proprio look e i tagli di capelli corti sono tra i più gettonati per la loro versatilità nonché per essere pratici e freschi in procinto del rialzo delle temperature. Una cosa fondamentale da tenere a mente è che quando si sceglie di cambiare il proprio look è importante scegliere il taglio di capelli in base alle proporzioni del proprio volto.